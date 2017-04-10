Найдена уязвимость, позволяющая устанавливать вирусы в документы Microsoft Word

После того как документ открыт, HTML-приложение подключается к удалённому серверу и запускает собственный скрипт, предназначенный для скрытой установки вредоносного ПО.
В отличие от обычных макросов, о наличии которых Microsoft Office предупреждает пользователей при открытии документов, в этом случае защита не срабатывает.
По словам исследователей, пишет TNW, уязвимость затронула все версии офисного пакета, включая Microsoft Office 2016 для Windows 10.
В Microsoft пообещали, что устранят ошибку уже завтра, 11 апреля. До тех пор в McAfee советуют воздерживаться от открытия любых файлов Office, полученных из ненадёжных источников.
В McAfee и FireEye обнаружили в Microsoft Office уязвимость, позволяющую хакерам внедрять вредоносный HTML-код в документы Word
Фото: © East News
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