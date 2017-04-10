Symantec: В 40 кибератаках в 16 странах использовано ПО, разработанное в ЦРУ

До 40 кибератак на множество организаций по всему миру были проведены с помощью средств взлома, информация о которых была обнародована WikiLeaks, заявил Reuters в понедельник сотрудник службы безопасности Symantec Corp.

В Symantec напрямую не обвиняют ЦРУ в кибератаках на объекты, связанные финансовыми, телекоммуникационными, энергетическими, аэрокосмическими, ИТ и другими сферами. Помимо Европы пострадали различные организации на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

Несколько источников, знакомых с вопросом, заявили Reuters, что документы о хакерских инструментах ЦРУ были получены из самого Центрального разведывательного управления США либо от его подрядчиков.

В ЦРУ не подтверждают, что документы WikiLeaks являются подлинными. Представитель Центрального разведывательного управления США Хизер Фриц Хорниак отказалась комментировать информацию Symantec.