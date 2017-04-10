Symantec: В 40 кибератаках в 16 странах использовано ПО, разработанное в ЦРУ

В Symantec напрямую не обвиняют ЦРУ в кибератаках на объекты, связанные финансовыми, телекоммуникационными, энергетическими, аэрокосмическими, ИТ и другими сферами. Помимо Европы пострадали различные организации на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.
Несколько источников, знакомых с вопросом, заявили Reuters, что документы о хакерских инструментах ЦРУ были получены из самого Центрального разведывательного управления США либо от его подрядчиков.
В ЦРУ не подтверждают, что документы WikiLeaks являются подлинными. Представитель Центрального разведывательного управления США Хизер Фриц Хорниак отказалась комментировать информацию Symantec.
Symantec: В 40 кибератаках в 16 странах были использованы хакерские инструменты, разработанные в ЦРУ
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