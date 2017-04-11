Учёный научила нейронную сеть "клеить" девушек

Исследовательница по имени Джанель Шейн создала искусственный интеллект, способный выдавать забавные фразы для пикапа.

Поначалу девушка пыталась "скармливать" нейросети различные способы "подката" из Интернета, многие из которых, по её мнению, были неприличными или оскорбительными. Затем Шейн обнаружила, что ИИ не способен самостоятельно генерировать аналогичные фразы, пишет Engadget.

Однако сеть запоминала некоторые слова, которые упоминались пользователями несколько раз, например: небо, сердце, любовь и красота. И хотя первые разы ИИ выдавал лишь совсем бредовые варианты, после более тщательной подготовки можно было найти забавные, милые и иногда сюрреалистичные фразы.

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— Оглядываясь назад, я понимаю, что только сильнее запутала нейросеть, когда загрузила в неё все книги о Гарри Поттере и научные работы. Но процесс был не очень сложный: ИИ довольно быстро выучил основные формулы, — пошутила Шейн.

Конечно, большинство изречений нейросети звучат так, будто их криво перевели, однако это только придаёт им ценность.

Я пришёл и получил ваше сердце Нейросеть