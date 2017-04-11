Ссылаясь на неназванные источники, The Wall Street Journal утверждает, что цена, предложенная тайваньской компанией, может измениться. Однако сделка наверняка состоится: в любом случае Foxconn смогла предложить самую высокую цену, которую другие претенденты на покупку заплатить не готовы. Среди возможных покупателей называются компании SK Hynix Inc., Western Digital и Micron Technology Inc.
Переговоры между Foxconn и Toshiba начались в начале марта. Тогда Foxconn предлагала вдвое меньшую цену.
Как уже сообщалось, турецкая Vestel в понедельник объявила о намерении приобрести подразделение Toshiba по производству телевизионной техники.
Foxconn намерена купить бизнес Toshiba по производству чипов памяти за $27 млрд
Фото: © REUTERS/Tyrone Siu
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