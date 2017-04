Foxconn намерена купить бизнес Toshiba по производству чипов памяти за $27 млрд

Аналитики оценивают активы, которые намерена приобрести Foxconn, в $13,5–18 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванные источники, The Wall Street Journal утверждает, что цена, предложенная тайваньской компанией, может измениться. Однако сделка наверняка состоится: в любом случае Foxconn смогла предложить самую высокую цену, которую другие претенденты на покупку заплатить не готовы. Среди возможных покупателей называются компании SK Hynix Inc., Western Digital и Micron Technology Inc.

Переговоры между Foxconn и Toshiba начались в начале марта. Тогда Foxconn предлагала вдвое меньшую цену.

Как уже сообщалось, турецкая Vestel в понедельник объявила о намерении приобрести подразделение Toshiba по производству телевизионной техники.