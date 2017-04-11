Qualcomm: В iPhone 7 Apple полностью не использует производительность чипов

Qualcomm подала встречный иск против Apple, обвинив в январе производителя в том, что чипмейкер требует слишком высокую плату за пользование патентами, сообщает CNBC.

В январе Apple обвинила Qualcomm в том, что та требует платы "за технологии, к которым она не имеет никакого отношения".

В феврале глава Qualcomm Стивен Молленкопф заявил, что готов урегулировать патентный спор с Apple во внесудебном порядке. Однако теперь компания всё же решила подать встречный иск, который будет рассматриваться в окружном суде штата Калифорния.

В исковом заявлении Qualcomm указала:

"Apple не смогла построить невероятный бизнес на iPhone, который сделал её самой прибыльной компанией в мире, получая более 90% прибыли на рынке смартфонов, не полагаясь на фундаментальные технологии Qualcomm. Сейчас, после десятилетнего роста, Apple отказывается признавать ценность этих технологий".

Кроме того, Qualcomm утверждает, что Apple использует мощность чипов в iPhone 7 не в полной мере.