В январе Apple обвинила Qualcomm в том, что та требует платы "за технологии, к которым она не имеет никакого отношения".
В феврале глава Qualcomm Стивен Молленкопф заявил, что готов урегулировать патентный спор с Apple во внесудебном порядке. Однако теперь компания всё же решила подать встречный иск, который будет рассматриваться в окружном суде штата Калифорния.
В исковом заявлении Qualcomm указала:
"Apple не смогла построить невероятный бизнес на iPhone, который сделал её самой прибыльной компанией в мире, получая более 90% прибыли на рынке смартфонов, не полагаясь на фундаментальные технологии Qualcomm. Сейчас, после десятилетнего роста, Apple отказывается признавать ценность этих технологий".
Кроме того, Qualcomm утверждает, что Apple использует мощность чипов в iPhone 7 не в полной мере.
Qualcomm: В iPhone 7 Apple полностью не использует производительность чипов
Фото: © Levine-Roberts/Sipa USA/East News
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