OnePlus готовит "убийцу" Samsung Galaxy S8 за $500

Ожидается, что смартфон OnePlus 5 получит безрамочный экран, процессор Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти, двойную камеру и будет стоить не более $500, сообщает Phonearena.com.

Издание насчитало как минимум пять ключевых особенностей, которые позволят OnePlus 5 конкурировать с флагманом Samsung.

Во-первых, OnePlus 5, кроме безрамочного дизайна и отсутствующей, как и у Samsung Galaxy S8 кнопки Home, получит неплохой 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2660 пикселей. Сканер отпечатков пальцев, что типично для смартфонов китайских производителей, расположится на задней панели устройства.

Во-вторых, OnePlus 5 будет оснащён фантастическим объёмом оперативной памяти — 8 ГБ, что в 1,5–2 раза больше, чем у корейского конкурента.

В-третьих, технические характеристики камеры превзойдут решение Samsung: двойная основная камера будет иметь 23 мегапикселя, фронтальная — 16 мегапикселей. Впрочем, как замечает Phonearena.com, несмотря на впечатляющие характеристики, качество фотографий у Galaxy S8 наверняка будет выше.

Четвёртый пункт — аккумулятор смартфона. Ёмкость аккумулятора OnePlus 5 составит, по разным данным, либо 3500 mAh, либо 4000 mAh. Этого наверняка будет достаточно, чтобы обеспечить хорошее время автономной работы смартфона, сопоставимое как минимум с Samsung Galaxy S7.

И, наконец, цена. В отличие от Galaxy S8 и S8+, ожидается, что приобрести OnePlus 5 можно будет не дороже $500 (приблизительно 28 тыс. руб.).

Впрочем, более чем хороших технических характеристик недостаточно, чтобы конкурировать с корейским технологическим гигантом. В европейских и американских сотовых сетях OnePlus 5 может работать нестабильно (хотя это зависит от конкретной страны), а техническая поддержка покупателей у маленькой китайской компании оставляет желать лучшего.