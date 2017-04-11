Сервис Samsung Pay теперь доступен для владельцев умных часов Gear S3

C 11 апреля 2017 года владельцы Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный платёжный сервис Samsung Pay, сообщили в компании.

Благодаря технологии Samsung MST c помощью устройства Gear S3 можно оплачивать покупки практически на всех банковских терминалах — даже там, где бесконтактный метод NFC не поддерживается.

Защиту данных Samsung Pay на Gear S3 обеспечивает система безопасности Samsung KNOX. Вместо реального номера банковской карты используется цифровой код-токен, а для совершения покупки требуется авторизация по ПИН-коду приложения Samsung Pay на Gear S3.

Cервис работает на устройствах Samsung Gear S3, подключённых к совместимому смартфону Samsung Galaxy или к устройству, работающему на базе ОС Android 4.4.4 и выше.

Мобильный платёжный сервис Samsung Pay был запущен в России 29 сентября 2016 года.