— Пересчёт стоимости происходит только в двух случаях: когда пассажир меняет конечную точку пути или просит водителя сделать по дороге остановку, — объяснили в "Яндексе".
Остановкой считается перерыв в движении более двух минут.
Фиксированные цены будут доступны в обновлённой версии приложения, которая выйдет в течение 11 апреля.
Как уже сообщалось, конкурент "Яндекс. Такси" сервис Uber в понедельник снизил тарифы на поездки в пяти городах России на 15–20%.
Сервис "Яндекс. Такси" ввёл фиксированные цены на поездки по всей России
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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