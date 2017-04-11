Сервис "Яндекс. Такси" ввёл фиксированные цены на поездки по всей России

Теперь цена определяется до посадки в автомобиль и не меняется до конца поездки, сообщили изданию vc.ru в "Яндексе".

— Пересчёт стоимости происходит только в двух случаях: когда пассажир меняет конечную точку пути или просит водителя сделать по дороге остановку, — объяснили в "Яндексе".

Остановкой считается перерыв в движении более двух минут.

Фиксированные цены будут доступны в обновлённой версии приложения, которая выйдет в течение 11 апреля.

Как уже сообщалось, конкурент "Яндекс. Такси" сервис Uber в понедельник снизил тарифы на поездки в пяти городах России на 15–20%.