Биткоин могут легализовать в России в 2018 году

Криптовалюта может быть признана официальным финансовым инструментом, что позволит бороться с незаконным отмыванием денег, заявил Bloomberg заместитель финансов России Алексей Моисеев.

— Государство должно знать, кто в каждый момент времени стоит по обе стороны финансовой цепочки, — заявил Алексей Моисеев. — Если есть сделка, то люди, которые её проводят, должны понимать, у кого они покупают и кому они продают, — как в банковских операциях.

Криптовалюта может быть признана в России официальным финансовым инструментом, что позволит бороться с незаконным отмыванием денег Фото: © Flickr/Jason Benjamin

Сейчас Банк России совместно с правительством страны разрабатывает совместную позицию по цифровым валютам.

В феврале, напоминает Bloomberg, заместитель главы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что к середине 2017 года власти определят, чем считать криптовалюту: финансовым активом, наличными деньгами или фондовым инструментом.

Как уже сообщалось, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен в необходимости легализации биткоина.

— В любом случае все валюты будут мигрировать в цифру. Этот тренд уже не остановить. Он является базисным. Фактически тот, кто быстрее приспособится к новым реалиям современности, тот и будет пожинать плоды с большим отрывом относительно других стран мира, — заявил он.