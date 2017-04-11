Galaxy S8+ оказался популярнее "базовой" версии нового флагмана Samsung

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Galaxy S8+ оказался популярнее "базовой" версии нового флагмана Samsung

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Фото: © Flickr/TaylorHerring

Многие ожидали, что клиенты предпочтут 5,8-дюймовый Galaxy S8 6,2-дюймовому фаблету Galaxy S8+. Но только не в США, пишет CNBC.

Основываясь на результатах предварительных заказов на Galaxy S8 и Galaxy S8+, в Samsung ожидают, что более крупная модель флагмана в США будет продаваться лучше.

Вероятно, это связано с тем, пишет Sammobile.com, что сейчас с помощью мобильных устройств потребляется всё больше интернет-контента, поэтому размер экрана устройства становится определяющим фактором в выборе.

Розничные продажи Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ начнутся в США 21 апреля, в России — 28 апреля.

Большинство американских покупателей планируют купить Samsung Galaxy S8+, предпочитая этот смартфон младшей модели Samsung

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