К Пасхе Caviar выпустила Apple iPhone 7 Credo "Отче наш"

Кроме него в "православной коллекции" известной компании ещё два iPhone 7 и три модели умных часов Apple Watch 2.

На корпусе Apple iPhone 7 Credo "Отче наш" вручную выгравирована молитва. В оформлении использован узор, повторяющий орнамент с ротонды в храме Гроба Господня в Иерусалиме, и двойное золотое покрытие по технологии Double Electroplated толщиной 7 мкм.

Солидный Господь для солидных господ: Caviar выпустила Apple iPhone 7 Credo "Отче наш"

Аналогично выполнены смартфоны Credo "Спаси и сохрани" и "Источник".

"Уникальная идея, посетившая дизайнеров Caviar, нашла своё воплощение в новом оригинальном и необычном дизайне часов, посвящённом молитве "Отче наш". "Весь браслет Apple Watch 2, покрытый золотом 999-й пробы, служит драгоценным фоном для текста молитвы, каждое из звеньев несёт на себе строку из главного обращения к Богу, существующего в православии", — пафосно описывается оформление Apple Watch 2, которые, судя по всему, должны завершить "православный" комплект.

Стоимость Apple iPhone 7 коллекции Credo — от 199 тыс. руб. до 219 тыс. руб. Цена Apple Watch 2 — 189 тыс. руб.