Ноутбуки Apple заняли лишь пятое место в рейтинге Laptop Magazine

Ежегодный рейтинг издания возглавили ноутбуки Lenovo, получившие 90 из 100 баллов.

58% протестированных ресурсом Laptop Magazine ноутбуков Lenovo получили как минимум четыре звезды по пятибалльной шкале.

"Lenovo порадовали нас временем автономной работы, отличной конструкцией (Yoga 910) и хорошей поддержкой клиентов", — отметили в Laptop Magazine.

На втором месте — Asus (86 из 100), на третьем — Dell (83 из 100). Четвёртое место завоевали устройства HP (82 из 100).

Apple получили 78 из 100 баллов. Несмотря на то что они были отмечены как мощные и качественные, впечатление испортили цены.