Microsoft "убила" Windows Vista

Компания из Рэдмонда прекратила поддержку популярной операционной системы для персональных компьютеров.

Руководство Microsoft решило окончательно избавиться от ОС Windows Vista, которая была выпущена более 10 лет назад — 30 января 2007 года.

В новой записи на форуме техподдержки разработчики объявили, что начиная с 11 апреля устаревшая операционная система больше не будет получать обновления безопасности и патчи, а также прекратит всю платную и бесплатную поддержку пользователей.

Microsoft предоставляла поддержку Windows Vista на протяжении последних 10 лет, однако пришло время нам и нашим партнёрам — производителям оборудования и ПО — вкладывать ресурсы в пользу более современных технологий Представители Microsoft

И хотя владельцы ПК с Vista на борту всё равно смогут пользоваться устаревшей операционкой, со временем их риск стать жертвой различных вирусов и уязвимостей будет только расти.