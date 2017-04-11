Рэкет в соцсетях: "ВКонтакте" отобрала у пользователя созданную им группу

Блогер Станислав Смагин обнародовал на своей странице сведения о конфликте с бывшим работодателем и техподдержкой российской социальной сети: созданное им сообщество было захвачено. Молодой человек намерен начать судебное разбирательство.

Друзья, особенно СЕОшники! Будьте осторожны! Социальная сеть "ВКонтакте" совсем обнаглела и творит беспредел! Станислав Смагин, обращение на странице в соцсети "ВКонтакте" Фото: © VK/Станислав Смагин

В 2009 году, будучи сотрудником Выставки достижений народного хозяйства, Станислав Смагин предложил создать официальную группу в социальной сети, посвящённую данной образовательно-рекреационной зоне. Там он планировал публиковать анонсы мероприятий, проходящих в парке и музеях. Тогда руководство восприняло данную инициативу скептически, но Смагин решил, что один в поле — тоже воин, и начал администрировать группу лично.

— Я тратил почти всю свою зарплату на раскрутку группы, — вспоминает блогер, — более того, я заспамил всех друзей просьбами распространить о ней информацию. Не спал ночами, придумывая контент. Меня даже блокировали за эти сотни писем.

Начальники менялись, о существовании группы забыли вовсе. И несмотря на то что Смагин перестал быть сотрудником ВВЦ, желание поддерживать сообщество не пропало: он продолжал охотиться за видео и редкими фотографиями и не забывал продвигать своё детище. Упорный труд дал плоды: сегодня в верифицированной группе ВДНХ "ВКонтакте" более 75 тысяч подписчиков.

Однако с приходом новой команды руководство парка внезапно вспомнило о таком ресурсе, как социальные сети. К тому же группа, как оказалось, существовала давно и успешно. Смагин получил предложение отдать группу, но ответил отказом: слишком много сил, денег и времени он потратил за последние 8 лет на своё детище.

Администрация не растерялась и обратилась в техподдержку "ВКонтакте", которая предложила блогеру передачу прав заявителю. В ответ на отказ он был заблокирован в сообществе, проблема была помечена как "решённая". Сотрудники социальной сети сообщили, что все группы, согласно пользовательскому соглашению, принадлежат "ВКонтате".

В интервью Лайфу Станислав Смагин заявил, что планирует подавать в суд на социальную сеть, так как группа, на которую он потратил личные колоссальные ресурсы, была буквально силой отобрана у него.

Пресс-служба "ВКонтакте" не предоставила оперативного комментария данной ситуации.