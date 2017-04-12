Учёные: Пароль можно считать по наклону смартфона

Команда специалистов по кибербезопасности из Университета Ньюкасла представила исследование, где утверждается, что злоумышленники по углу наклона гаджета способны считать любую информацию.

Любое действие с гаджетом, будь то клик или скролл, заставляет нас держать смартфоны определённым образом. Потенциально хакеры могут использовать датчики движения для слежки за нашими жестами. По мнению исследователей, подобное вредоносное программное обеспечение может шпионить за вами, даже когда смартфон заблокирован.

Согласно докладу учёных, используя информацию по движению и позиции устройства в руке, можно взломать четырёхзначный пароль с первой попытки с семидесятипроцентной точностью. К пятой догадке показатель становится стопроцентным. Учитывая, что большинство смартфонов позволяют без блокировки совершить большее количество попыток, то это должно вызывать у пользователей тревогу.

Пользователей часто беспокоят сложные уровни защиты — безопасность предлагаемого Wi-Fi-подключения или сохранность информации по их отпечаткам пальцев. Но многие даже не задумываются о том, что расположение гаджета на ладони выдаёт ориентированность руки на определённые сенсоры и датчики.

Команда уведомила о своих исследованиях таких IT-гигантов, как Apple и Google, однако решение проблемы до сих пор не найдено.