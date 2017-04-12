Рэперы требуют от "Яндекса" больше пяти миллионов рублей

"СО/Эра Мьюзик", которая занимается менеджментом музыкальных проектов 25/17 и "Лёд-9" подала в суд на компанию с требованием взыскать 5,4 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав.

"Яндекс" нарушил условия и сроки использования альбомов, установленные в лицензии. В частности, изображения музыкантов были использованы для рекламы "Яндекс. Музыки".

— "Яндекс. Музыка" получала доходы от рекламы и от платной подписки в мобильном приложении, — рассказал "Известиям"представитель истца, управляющий партнёр юрфирмы "Кульков, Колотилов и партнёры" Максим Кульков. — Для рекламы мобильного приложения использовали портреты наших артистов.

25/17 и "Лёд 9" требуют от "Яндекса" 5,4 млн руб. через суд Скриншот видео 25/17 (official channel)

По мнению управляющего партнёра юридической фирмы "Зарцын, Янковский и партнёры" Людмилы Харитоновой, у истца — хорошие шансы в суде.

— В суде нужно будет доказать всего два факта: что истец действительно обладает правами, и что у "Яндекса" таких прав нет. Обычно это очень просто, — объяснила она. — Использование чужих произведений запрещено. Если истец в суде докажет факт переговоров, то есть "Яндекс" знал, что нарушает закон, и ничего с этим не сделал, — это может стать основанием для повышения компенсации.

Предварительное заседание суда назначено на 23 мая.