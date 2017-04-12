Корпорация Samsung стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Apple

Согласно отчёту TrendForce, по итогам первого квартала нынешнего года компания Samsung заняла 26,1% мирового рынка смартфонов, а Apple — всего 16,9%.

За несколько месяцев мобильное подразделение Samsung добилось значительных успехов: в четвёртом квартале прошлого года корейский технологический гигант занимал второе место с результатом 18,5%, Apple — 20,3%.

По мнению Sammobile.com, оправиться от провала с Galaxy Note 7 компании помогли хорошие продажи сравнительно недорогих смартфонов серий Galaxy J и Galaxy A.

По итогам первого квартала нынешнего года Samsung заняла 26,1% мирового рынка смартфонов, а Apple — всего 16,9% Фото © AFP/EAST NEWS

С выходом Galaxy S8 Samsung может сохранить лидерство и во втором, и в третьем кварталах 2017 года.