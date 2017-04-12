Мошенники, якобы потерявшие свой смартфон, просят владельца зайти в iCloud с их учётной записи, чтобы "срочно скинуть нужные контакты", блокируют iPhone и требуют заплатить за разблокировку.

На новый способ, появившийся в социальных сетях, обратили внимание в iPhones.ru. Метод обмана, на удивление, прост.

Пока ничего не подозревающий владелец смартфона ищет "потерянные" контакты и фотографии, мошенник, получивший доступ к чужому iPhone, быстро удалённо блокирует его.

"И первое, что он сделает — заблокирует iPhone. Затем с вероятностью 99% потребует выкуп за разблокировку", — пишет iPhones.ru.

В Сети владельцы Apple iPhone столкнулись с новым видом мошенничества Фото © Wikimedia Commons

Способ избежать обмана один — не отзываться на такие просьбы незнакомых пользователей.