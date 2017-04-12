На новый способ, появившийся в социальных сетях, обратили внимание в iPhones.ru. Метод обмана, на удивление, прост.
Пока ничего не подозревающий владелец смартфона ищет "потерянные" контакты и фотографии, мошенник, получивший доступ к чужому iPhone, быстро удалённо блокирует его.
"И первое, что он сделает — заблокирует iPhone. Затем с вероятностью 99% потребует выкуп за разблокировку", — пишет iPhones.ru.
В Сети владельцы Apple iPhone столкнулись с новым видом мошенничества
Фото © Wikimedia Commons
Способ избежать обмана один — не отзываться на такие просьбы незнакомых пользователей.
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