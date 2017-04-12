Производитель фитнес-трекеров намеревался представить гаджет уже весной, но из-за некоторых технологических проблем планы пришлось скорректировать, сообщает Yahoo Finance.

Источники Yahoo Finance утверждают, что внешне часы будут напоминать фитнес-трекер Blaze.

Ожидается, что умные часы Fitbit получат цветной дисплей, GPS, пульсометр и возможность воспроизведения музыки от сервиса Pandora. Источники издания утверждают, что время автономной работы часов без подзарядки составит не менее четырёх дней.

Fitbit выпустит умные часы осенью нынешнего года Фото © AP/FOTOLINK

— Любопытно, удастся ли Fitbit конкурировать с такими тяжеловесами на рынке носимых устройств, как Samsung, Apple, LG, Fossil и Tag Heuer, — замечает TNW. — Пока, в частности, у Fitbit нет такой экосистемы, как у Apple и Google с Android Wear 2.0.