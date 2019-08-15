Российский MVNO-оператор начинает экспансию в Европу

Российский виртуальный оператор (MVNO) Danycom рассказал, с какой страны они начнут проникновение в Европу. В течение ближайших лет оператор рассчитывает открыть филиалы в десятке европейских стран.

Краснодарская компания станет первым российским MVNO, который попробует закрепиться на европейском рынке. Начнётся "экспансия" в Старый Свет с Эстонии.

Выбор именно этого региона краснодарская компания объяснила несколькими причинами. Во-первых, привлекательность налоговой среды. Во-вторых, обеспеченность населения. В-третьих, благоприятный национальный состав. Оператор насчитал в населении Эстонии почти 40% русских. Также компания видит привлекательность Эстонии и в том, что там действуют схожие с российскими схемы дистрибуции SIM-карт и регистрации пользователей.

Своими конкурентами в этой стране Danycom считает операторов Telia (более одного миллиона абонентов), Tele2 (563 тысячи абонентов) и Elisa (510 тысяч абонентов). Их минимальные и максимальные тарифы стоят от 5 до 45 евро.

Краснодарцы тоже представят платные тарифы, но одновременно с этим добавят и бесплатный, что и станет ключевым преимуществом российского оператора перед местными игроками. Другим достоинством Danycom станет возможность обмена минутами, СМС и гигабайтами между абонентами. Условно говоря, пользователь А, у которого 5 Гб интернета, может поделиться 1 Гб с пользователем Б, который свой трафик уже израсходовал.

Запуск в Эстонии случится в период с сентября по октябрь текущего года. Компания уже договорилась с хост-оператором и начала формировать штат сотрудников. Эстония станет первым шагом оператора на пути проникновения в Европу. Следующими странами, где Danycom пустит свои корни, станут Польша, Бельгия, Италия, Португалия, Франция, Финляндия и Чехия. Во всех этих регионах уже есть небольшие наработки, поскольку российская компания уже присутствует там в качестве СМС-агрегатора.

Если краснодарской компании удастся реализовать свои амбиции, то в перспективе "захват" Европы может принести пользу и российским абонентам. Оператор надеется, что в будущем ему удастся наладить синергию между абонентами в РФ и других странах. Например, абонент с российской SIM-картой сможет пользоваться услугами Danycom в Европе по европейским ценам, которые наверняка будут дороже российских, но всё же дешевле, чем роуминг.