Пользователи Twitter раскрыли настоящие лица их тёщ, которым лучше это не читать

Каждый год в четвёртое воскресенье октября по всему миру отмечают День тёщи. Этот праздник появился, чтобы напомнить: дань уважения нужно отдавать не только матери и отцу. Поэтому Лайф отобрал несколько смешных твитов, в которых пользователи соцсети по-доброму шутили над своими вторыми мамами.

Слава Д. пишет:

"Приехала тёща. Привезла в телефоне остаток 5 Гб из 32. Всё место занято вот этими "смешными и жизненными видосами" от подруг. Всего за полгода память на исходе. Начали удалять. Вцепилась в телефон и начала их пересматривать перед удалением (их там пару тысяч). А через минуту жена отвлекла её и удалила 95% видео незаметно. Проблема решена)))".

Тёща психанула...

Тестю подарили айфон, и он полностью абстрагировался от внешнего мира. Теперь тёща всем говорит, что у неё в квартире живёт айфонский старец Slava Vyacheslav

"Сметана борщу" пишет:

Моя тёща — своему сыну: — Ты ж едешь в Турцию, купи себе там дублёнку. — У нас в Харькове — "Барабашка" и куча магазинов, я что, идиот, из Турции тащить дублёнку? — Тю, ну Валюха ж в "Сватах" покупала...

Скачал на днях в Интернете мелодию индийской дудки, под игру которой встают змеи из корзины. Приехала тёща погостить. Теперь у неё эта мелодия на будильнике "Подслушано"

Теща в саду на зиму исполнила перформанс «Веселый Куклуксклан» pic.twitter.com/csBuxbsTtn — алексей булыгин (@bulygin499) October 29, 2017

"Снайперов всегда двое" рассказывает:

"Заходит мама Жени, предлагает ей торт, а потом такая: "Ир, торт будешь?" ОБОЖАЮ ПРОСТО. Будущая тёща уже тортом через телефон кормит".

Приехала будущая тёща из глубинки. Сидим за столом, общаемся. Спрашивает: "А где можно покурить?" Говорю: "На балкон идите, мама, тапочки только наденьте". Сам на кухню вышел и в МЧС позвонил. Будет тут ещё указывать, сколько мне пить и зарабатывать Д'артаньян Мушкетёров

В прошлом году тёща добавила лук в оливье. В этом году она сидит в Омске "Жёлтый жилет"

"Пан Саксаул" шутит:

"Я в детстве: "И зачем эта дурацкая задача про перевозку волка, козы и капусты через речку?"

Я через 30 лет: "Так, значит, тёща не любит папу, папа не любит жену, жена с тёщей вечно собачатся, но ребёнка нужно отвезти в школу, забрать, отвезти в бассейн и забрать домой. Хм".

Пациент так рассмешил врачей посланиями на теле, что пришлось отложить операцию