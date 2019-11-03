Тигрице заменили клык, поставив вместо него золотой, и быть круче уже нереально

Тигрице по кличке Кара провели необычную операцию, после которой её смело можно назвать "малышкой на миллион"!

Дело в том, что ранее ветеринары заметили две глубокие трещины на её правом переднем клыке. Из-за опасений, что это может привести к полному разрушению зуба, было принято решение о его замене.

Операция по установке золотого зуба длилась всего 80 минут. Но готовиться к ней специалисты начали ещё в августе. Сначала они изготовили слепок зубов Кары, а затем подбирали под него идеально подходящий имплантат.

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Для того чтобы организовать замену клыка, в Германию, где сейчас живёт Кара, пригласили целую команду специалистов. Кстати, тигрица поселилась в коммуне Масвайлер лишь в 2015 году. До этого, в 2013-м, её конфисковали у частного владельца с фермы в Италии.

Правда, Кара не сразу сможет по достоинству оценить кусательные свойства золотого клыка. Тигрица садится на ограниченную диету, чтобы лишний раз не напрягать зуб и позволить ему зажить. Ну а через три недели мясо и кости снова вернутся в её рацион.

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