Солист Rammstein Тилль Линдеманн пригласил в кино Светлану Лободу

На фестивале "Жара" в Баку кипят нешуточные страсти: 54-летний солист группы Rammstein каждый вечер проводит в компании певицы Светланы Лободы. Пару можно было увидеть за одним столиком на афтепати фестиваля минувшим вечером, практически всю вечеринку мировая знаменитость не отходила от секс-символа отечественной эстрады.

А сегодня мужественный лидер рок-группы пригласил соблазнительную певицу в кино. Линдеманн и Лобода в сопровождении охраны певца вместе приехали к кинотеатру и заняли соседние кресла.