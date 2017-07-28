Солист Rammstein Тилль Линдеманн пригласил в кино Светлану Лободу

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн пригласил в кино Светлану Лободу

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На фестивале "Жара" в Баку кипят нешуточные страсти: 54-летний солист группы Rammstein каждый вечер проводит в компании певицы Светланы Лободы. Пару можно было увидеть за одним столиком на афтепати фестиваля минувшим вечером, практически всю вечеринку мировая знаменитость не отходила от секс-символа отечественной эстрады.

А сегодня мужественный лидер рок-группы пригласил соблазнительную певицу в кино. Линдеманн и Лобода в сопровождении охраны певца вместе приехали к кинотеатру и заняли соседние кресла.

<p>Фото: SUPER</p>

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