Тимати и Фадеев заявили о создании в России шоу-бизнеса с новыми правилами

В распоряжении Super оказался видеоролик, в котором Тимати и Максим Фадеев объявляют о запуске в России революционного музыкального проекта под названием "Песни". Как удалось выяснить, шоу появится на телеканале ТНТ, а формат и правила проекта станут известны будущей зимой. В ролике Фадеев и Тимати призывают людей приходить на прослушивания и кастинги "в своём городе", тем самым подчёркивая масштаб будущего шоу. Мэтры шоу-бизнеса открыто заявляют: "Песни" покажут принципиально новый подход и будут диктовать новые правила в российском шоу-бизнесе. Продюсеры обещают появление в проекте массы новых лиц. Прочие детали нового детища канала ТНТ пока держатся в строгом секрете.