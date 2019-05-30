"Ты — не мимолётное". Бузова и Батрутдинов раскрыли, что чувствуют друг к другу

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"Ты — не мимолётное". Бузова и Батрутдинов раскрыли, что чувствуют друг к другу

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Коллаж © LIFE. Кадры из видео YouTube/DIRECT

Отношения российского актёра и телеведущей давно волнуют поклонников. Но и у самих звёзд, как оказалось, накопилось немало вопросов друг к другу.

В рамках нового ютуб-шоу "Есть вопросы" Ольга и Тимур, которые знают друг друга уже больше 13 лет, согласились на откровенный разговор тет-а-тет. Батрутдинов в том числе попытался выяснить, какие чувства артистка к нему испытывала. И телеведущая, смущаясь, призналась ему в симпатии.

Я всегда рада тебя видеть. Всю жизнь, что я тебя знаю, я к тебе испытываю симпатию

Ольга Бузова

<p>Коллаж © LIFE. Кадры из видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_KmfMqS4lS8" target="_blank"><strong>DIRECT</strong></a></p>

И это вызвало бурную реакцию у поклонников. Они наперебой писали о том, что из звёзд выйдет отличная пара и им давно следует пожениться. А также упрекали Тимура в том, что он не понимает намёков Ольги и неоправданно мешкает.

Тимур, тебе человек уже всячески намекает, женись давай!

LisSsa Li

Да виден же огонь между вами, это очевидно

— icabel_helen

<p>Кадр из видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_KmfMqS4lS8" target="_blank"><strong>DIRECT</strong></a></p>

Однако это не все темы, которые артисты успели обсудить. Ольга рассказала, что у неё были отношения, о которых никто не знает. Что от первого интимного опыта она не получила удовольствия, а потом встречалась только с теми мужчинами, в которых влюблена.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/timurbatrutdinov/" target="_blank"><strong>timurbatrutdinov,</strong></a><strong> </strong><a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Тимур же в свою очередь признался, что хотел интимной близости с телеведущей, но боялся ответственности. Оба артиста заявили, что будут ревновать друг друга в случае появления у кого-то из них второй половины. А Ольга резюмировала эту непростую тему фразой: "В нашем с тобой случае это либо всё, либо мы просто друзья".

Если я один раз с тобой пересплю — это ответственно, надо будет и второй, и третий. Не мог рассматривать это как что-то мимолётное. Для меня это ответственный момент

Тимур Батрутдинов

Батрутдинов ещё ответит за свои слова. Бузова напомнила ему об обещании жениться

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