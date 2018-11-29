Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну пентхаус в Москве за 100 млн

Телеведущая Тина Канделаки сделала щедрый подарок своему 16-летнему сыну, переписав на него квартиру стоимостью 100 миллионов рублей. Юноша стал обладателем пентхауса площадью 340 квадратных метров, сообщает telegram-канал "Мутко против".

По сообщениям СМИ, элитную недвижимость Канделаки приобрела ещё несколько лет назад, во время брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. А решение переписать квартиру на несовершеннолетнего сына журналистка приняла в 2017 году. Поводом для подарка могло стать окончание подростком военного училища.

Сама Тина Канделаки пока не прокомментировала эту информацию. Также неизвестно, сможет подросток свободно пользоваться подарком до совершеннолетия или же квартира подарена на будущее.