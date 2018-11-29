Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну пентхаус в Москве за 100 млн

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Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну пентхаус в Москве за 100 млн

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Телеведущая Тина Канделаки сделала щедрый подарок своему 16-летнему сыну, переписав на него квартиру стоимостью 100 миллионов рублей. Юноша стал обладателем пентхауса площадью 340 квадратных метров, сообщает telegram-канал "Мутко против".

По сообщениям СМИ, элитную недвижимость Канделаки приобрела ещё несколько лет назад, во время брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. А решение переписать квартиру на несовершеннолетнего сына журналистка приняла в 2017 году. Поводом для подарка могло стать окончание подростком военного училища.

<p>Фото © instagram/tina_kandelaki</p>

Сама Тина Канделаки пока не прокомментировала эту информацию. Также неизвестно, сможет подросток свободно пользоваться подарком до совершеннолетия или же квартира подарена на будущее.

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