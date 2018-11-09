Пенсионер попросил суд уменьшить ему возраст на 20 лет, чтоб иметь шанс в Tinder

69-летний предприниматель и гуру по самосовершенствованию Эмиль Рательбанд из Нидерландов решил добиться через суд, чтобы ему изменили возраст в паспорте, после того как получил отказ от местных властей. Мужчина считает, что это предоставит ему много привилегий, пишет Mirror.

По словам Эмиля, раз люди сейчас могут менять даже пол, то почему бы не разрешить то же самое делать с возрастом. Мужчина родился в 1949 году, но говорит, что чувствует себя минимум на 20 лет моложе, и хочет поменять год на 1969-й. Голландец утверждает, что врачи сказали ему, что он обладает телом 45-летнего.

Теперь мужчина начал юридическую битву за возраст, которая, по его мнению, откроет новые возможности. Например, он сможет купить новый дом, водить другой автомобиль и больше работать. Рательбанд жалуется, что сейчас из-за возраста он подвергается дискриминации в обществе, а компании неохотно прибегают к его услугам.

Кроме того, пенсионер преследует ещё одну цель. Он хочет иметь успех у девушек в "Тиндере", которые сейчас совсем не отвечают на сообщения жаждущего общения мужчины.

Девушки в Tinder видят, что мне 69, и не отвечают. Когда мне будет 49, я буду в выигрышном положении даже с той же внешностью, что у меня сейчас Эмиль Рательбанд

И хотя закон не на стороне голландца, судья сказал, что даже немного проникся к мужчине симпатией. О том, какое решение приняли по его делу, Эмиль узнает в течение четырёх недель.