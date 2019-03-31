Одинаковые девушки помешали парню найти любовь в Tinder, и так обманывают многих

Найти вторую половинку в приложениях для знакомств и так-то непросто, а оказывается, в этом суровом мире отношений ещё полно подводных камней. Как хорошо, что есть добрые пользователи Сети, которые всегда готовы прийти на помощь.

В теме портала Reddit, посвящённой "Тиндеру", пользователь manurosadilla поделился одним странным случаем. К нему постучались две одинаковые девушки с разными именами. Судя по их профилю, обе хотели встретить новых людей и подружиться с кем-нибудь. Парень был бы не против, но его смутило, что фото были слишком идентичными, и он решил спросить совета.

Пользователи Reddit и в этот раз не разочаровали. Хоть девушки предупредили, что в приложении есть их близнец, реддитовцы усомнились, что сёстры настолько одинаковые, что даже чехлы для телефона и маникюр у них одни и те же. Пользователи заподозрили обман и посоветовали manurosadilla с ними не связываться.

Неожиданный поворот сюжета — это одна девушка с множественным расстройством личности hautsy

Мой опыт в "Тиндере" подсказывает, что это просто какой-то мужик из Австрии, который делает ложные аккаунты, чтобы стрясти с парней по 10 баксов guydawg

Скорее всего, это боты, предлагающие услуги для взрослых, а фото взяты из чьего-то инстаграма justavault

Большинство пользователей отговаривали manurosadilla от встречи с подозрительными девушками. Но некоторые, наоборот, советовали познакомиться и проверить все теории, но перед свиданием выпить побольше энергетиков — вдруг придётся отбиваться от похитителей или маньяков-извращенцев.

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