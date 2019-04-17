Парень раскрыл лайфхак, как привлечь внимание девушек в Tinder, сделав пару фото

24-летняя Наташа Рид из Суррея, Англия, была приятно удивлена, когда увидела в приложении снимки парня по имени Ли. Его дом выглядел очень стильно и ухоженно, без привычного для мужчины бардака. А потом Наташа пригляделась, пишет Lad Bible.

Согласитесь, вешать в собственном доме на каждый предмет мебели ценник — очень сомнительное дизайнерское решение. Точно так же подумала и Наташа Рид, тщательно изучив фото Ли. Девушка оценила его снимки по достоинству, ведь, как ни крути, они получились очень забавными.

В своём профиле "Тиндера" Ли подписал, что он обожает фотографироваться в ИКЕА, а в "Инстаграме" добавил, что является почётным носителем титула "Мистер ИКЕА — 2019". Наташа пришла в восторг от чувства юмора парня и заявила, что даже если ничего с Ли не выйдет в романтическом плане, то она обязательно хочет с ним подружиться.

Он придумал отличный способ выделиться среди безликой массы в "Тиндере". Даже если мы не доберёмся с ним до свидания, я уверена, что у него не будет проблем с поиском девушки. Я не помню никого из своих "матчей", но Ли я запомню надолго Наташа Рид

Когда девушка поделилась этой историей с подписчиками в "Твиттере", ей сразу посоветовали скорее хватать такого парня и тащить под венец. Наташу повеселил этот совет, и она отметила, что уже списалась с Ли и в общении он оказался таким же смешным, как и на фото.

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