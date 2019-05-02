Девушки, которым нечего терять: 7 предельно честных и смешных профилей в Tinder

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Девушки, которым нечего терять: 7 предельно честных и смешных профилей в Tinder

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Фото © Snap Viral

Мало кому хочется проводить вечера в одиночестве, и эти девушки не стали исключениями. Но, чтобы подбодрить себя и повеселить окружающих, эти прелестницы сразу расставили все точки над i для будущих "соискателей". И эти аккаунты получились уж очень смешными, пишет The Sun.

"Бекка, 23. У меня нет лихорадки Эбола".

<p>Фото © Snap Viral</p>

"Эмили, 22. Только что вышла из серьёзных отношений, потому что мой парень использовал для секса банановую кожуру. Хотела бы я, чтобы это была шутка".

<p>Фото © Snap Viral</p>

"Меган, 24. Если при встрече окажется, что ты выглядишь не так, как на своих фото, то ты будешь покупать мне выпивку, пока не станешь похож".

<p>Фото © Snap Viral</p>

"Лора, 21. Эй, парень, ты, должно быть, мой средний балл в аттестате. Я знаю, что могла бы получить получше, но слишком ленива для этого".

<p>Фото © Snap Viral</p>

"Ванесса, 19. Если ты ищешь девушку с личностью, то тебе повезло, потому что у меня их несколько.

Не слушай её!"

<p>Фото © Snap Viral</p>

"В первое наше свидание я вырежу наши инициалы на дереве. Таким романтичным способом я покажу, что у меня с собой есть нож".

<p>Фото © Snap Viral</p>

"Эбби, 24. Не волнуйся, я не знаю этого ребёнка, просто случайно встретила его в баре".

<p>Фото © Snap Viral</p>

Парень раскрыл лайфхак, как привлечь внимание девушек в Tinder, сделав пару фото

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