Девушки, которым нечего терять: 7 предельно честных и смешных профилей в Tinder

Мало кому хочется проводить вечера в одиночестве, и эти девушки не стали исключениями. Но, чтобы подбодрить себя и повеселить окружающих, эти прелестницы сразу расставили все точки над i для будущих "соискателей". И эти аккаунты получились уж очень смешными, пишет The Sun.

"Бекка, 23. У меня нет лихорадки Эбола".

"Эмили, 22. Только что вышла из серьёзных отношений, потому что мой парень использовал для секса банановую кожуру. Хотела бы я, чтобы это была шутка".

"Меган, 24. Если при встрече окажется, что ты выглядишь не так, как на своих фото, то ты будешь покупать мне выпивку, пока не станешь похож".

"Лора, 21. Эй, парень, ты, должно быть, мой средний балл в аттестате. Я знаю, что могла бы получить получше, но слишком ленива для этого".

"Ванесса, 19. Если ты ищешь девушку с личностью, то тебе повезло, потому что у меня их несколько.

Не слушай её!"

"В первое наше свидание я вырежу наши инициалы на дереве. Таким романтичным способом я покажу, что у меня с собой есть нож".

"Эбби, 24. Не волнуйся, я не знаю этого ребёнка, просто случайно встретила его в баре".

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