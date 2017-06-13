Тиньков vs "хач": как банкир публично унизил топ-блогера Сардарова

Сегодня в Сети появилось очередное интервью банкира Олега Тинькова, где он снова нелестно отзывается о "хаче", которому в прошлом году "дал в своём офисе". Юрий Дудь назвал Сардарова главным человеком русского "Ютуба", а Тиньков саркастично заметил, что в таком случае дела плохи. Поводом для пренебрежительных отзывов об Амиране Сардарове послужило интервью Юрию Дудь. Блогер заявил, что Тиньков предлагал ему порядка двух миллионов рублей, чтобы тот разрезал карту банка-конкурента и стал клиентом Тинькова. По словам Амирана, он отказал бизнесмену, посчитав это "проституцией", поскольку ранее рекламировал "Альфа-банк". Впрочем, сам Тиньков уже не первый раз опровергает эту информацию в грубой форме, называя Сардарова лжецом.

Ранее Олег Тиньков уже высказывался об Амиране на просторах Интернета в ещё более жёсткой форме: Тиньков материл Сардарова, убеждая собеседника в том, что блогер — продажный лгун. Ответа от Амирана интернет-пользователи пока не дождались.