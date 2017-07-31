Александра Петрова избили в новом сериале на ТНТ

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Александра Петрова избили в новом сериале на ТНТ

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Телеканалы ТНТ и ТВ-3 запускают первый в России веб-сериал в поддержку грядущей кинопремьеры "Гоголь. Начало". Сериал построен по принципу кросс-промо: главный герой мистического триллера в исполнении Александра Петрова отправляется в путешествие по мирам телесериалов ТНТ. В первом выпуске герои "Полицейского с Рублёвки", подполковник Яковлев и его подчиненный Измайлов, прибывают на съёмочную площадку фильма "Гоголь" с наркорейдом.

До конца августа каждую неделю в официальных аккаунтах, а также в эфирах телеканалов ТНТ и ТНТ-4 будут появляться новые выпуски. В планах Гоголя — посетить сериалы "Чернобыль. Зона отчуждения", "Остров" и "Деффчонки".

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