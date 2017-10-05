17-летний участник "Битвы экстрасенсов" оказался YouTube-блогером

"Никита, что это у вас? — спрашивает на съёмках "битвы" Сергей Сафронов. "Это ключи мёртвых людей!" — отвечает светловолосый мальчик, повергнув в шок всех участников съёмки. Паблик SUPER узнал, как на самом деле живёт самый юный участник мистического проекта, который, как он утверждает, общается с миром мёртвых.

Как выяснилось, Никита провёл детство в городе Благовещенске, а после этого перебрался в подмосковный город Северный, где закончил школу. Мальчик был популярным в классе, поэтому в его соцсетях постоянно появлялись весёлые селфи с одноклассницами. Но 17-летний "провидец" мечтал уехать в Москву и стать телезвездой. Так юноша начал сниматься в сериалах и посещать съёмки программ федеральных каналов. Кроме того, Никита работал ТВ-корреспондентом.

Однако в основном Турчин мечтал стать видеоблогером: у юноши есть свой канал на YouTube, на который он выкладывал видеорецепты глинтвейна, но все видео были удалены. С приходом мальчика на ТНТ духи и сущности быстро овладели его умом, и теперь Никита публикует фото с самосожжением и тёмными ритуалами.