Лайф выяснил личность анонимного вайнера, снимающего звёзд, — Денчика с ТНТ

Буквально три месяца назад в российский "Инстаграм" ворвался некий "Денчик с ТНТ". За это время его микроблог набрал полмиллиона подписчиков. Стремительный рост фолловеров влогеру обеспечили юмористические вайны с участием звёзд телеканала. Так, любимицами Денчика стали Ольга Бузова, Ксения Бородина, звёзды "Битвы экстрасенсов" Мэррелин Керо и Александр Шепс. Как правило, знаменитости попадают в объектив Денчика в моменты, когда профессиональных камер поблизости нет. Однако главной фишкой вайнера стала его анонимность: Денчик всегда работает за кадром так, что зрителю остаётся только догадываться, как он выглядит. В свою очередь, герои видео только подливают масла в огонь высказываниями о внешности мужчины: "О, так ты такой страшный на самом деле", — смеётся Бузова в одном из роликов. "Ой, это тот голос, который я знаю?" — удивляется певица Елена Темникова.

Лайфу удалось выяснить личность Денчика с ТНТ. Шутливым вайнером оказался продюсер телепроекта "Перезагрузка" Денис Куренков. Мужчина долгое время работает на ТНТ: в 2010-м Куренков был оператором на проекте "Дом-2" — вот почему сейчас он имеет свободный доступ на съёмочную площадку телепроекта. Также мужчина подрабатывал оператором на шоу "Битва экстрасенсов", где и познакомился с Керро и Шепсом. По словам источника из близкого окружения анонимного влогера, Куренков женат и ожидает пополнения в семействе в ближайшее время.

@denchiktnt Вайнером, снимающим звёзд ТНТ, оказался продюсер проекта "Перезагрузка" Денис Куренков.