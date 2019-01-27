Рыба, сладости, средство для посуды. Названы лучшие товары России

Рыба, сладости, средство для посуды. Названы лучшие товары России

Фото: © Shutterstock

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Сразу несколько потребительских исследований опубликовали сегодня. Росрыболовство, Роскачество, врачи и социологи составили списки полезных, популярных и просто необходимых в хозяйстве товаров и продуктов. Мы объединили их для вас в одном материале.

Рыболовы назвали самую полезную рыбу. В ней больше всего полезных кислот Омега-3

Это боганидский голец — редкая рыба из Сибири.

Купить сложно.

Но есть её аналог — сардина иваси. Она не дорога и её проще найти

Фото: © Pixabay

Врачи назвали самое полезное мороженое. При условии, что его состав натуральный

Это молочное мороженое. Там мало жиров. Но есть кальций, фосфор — для костей. Калий, магний — для сердца и витамин В — для нервов

Фото: © Pixabay

Эксперты назвали топ самых качественных и безопасных средств для мытья посуды

Первое место — Fairy 5 баллов

Второе — Sarma (4,89)

Третье — Sodasan (4,89)

Четвертое — Amway (4,79)

Пятое — AOS (4,69)

Фото: © Flickr/torbakhopper

Социологи назвали самые популярные зимние продукты у россиян

Это бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты

Фото: © Public Domain Pictures

А ещё рассказали, сколько те тратят в магазинах за один раз

Если покупают продукты у дома, то тратят 310–320 рублей. А если закупаются в гипермаркетах, то чек вырастает до 1010–1030 рублей

Фото: © Pexels

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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