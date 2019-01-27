Рыба, сладости, средство для посуды. Названы лучшие товары России
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Рыболовы назвали самую полезную рыбу. В ней больше всего полезных кислот Омега-3
Это боганидский голец — редкая рыба из Сибири.
Купить сложно.
Но есть её аналог — сардина иваси. Она не дорога и её проще найти
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Врачи назвали самое полезное мороженое. При условии, что его состав натуральный
Это молочное мороженое. Там мало жиров. Но есть кальций, фосфор — для костей. Калий, магний — для сердца и витамин В — для нервов
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Эксперты назвали топ самых качественных и безопасных средств для мытья посуды
Первое место — Fairy 5 баллов
Второе — Sarma (4,89)
Третье — Sodasan (4,89)
Четвертое — Amway (4,79)
Пятое — AOS (4,69)
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Социологи назвали самые популярные зимние продукты у россиян
Это бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты
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А ещё рассказали, сколько те тратят в магазинах за один раз
Если покупают продукты у дома, то тратят 310–320 рублей. А если закупаются в гипермаркетах, то чек вырастает до 1010–1030 рублей
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