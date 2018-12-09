"Я ушла из саентологии и теперь скажу правду — я искала девушек для Тома Круза"

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"Я ушла из саентологии и теперь скажу правду — я искала девушек для Тома Круза"

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По словам женщины, она занималась подбором девушек, которые устраивали бы лидеров религиозного движения.

Бывшая последовательница саентологии призналась, что занималась подбором девушек для Тома Круза. Валери Хэйни состояла в религиозном движении на протяжении 22 лет, прежде чем смогла оттуда вырваться. Женщина рассказала, что на самом деле творится внутри духовного центра, сообщает The Hollywood Reporter.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tomcruise/?hl=ru" target="_blank">tomcruise</a></p>

Валери заявила, что в её обязанности входило заниматься кастингом девушек для 56-летнего актёра, который является приверженцем саентологии на протяжении нескольких десятилетий. Впрочем, представитель церкви опроверг слова женщины, обвинив её во лжи.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katieholmes212/?hl=ru" target="_blank">katieholmes212</a></p>

Ранее стало известно, что Том Круз не видел свою 12-летнюю дочь уже несколько лет и отказался от любых встреч с ней, поскольку она не является членом церкви.

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