"Я ушла из саентологии и теперь скажу правду — я искала девушек для Тома Круза"

По словам женщины, она занималась подбором девушек, которые устраивали бы лидеров религиозного движения.

Бывшая последовательница саентологии призналась, что занималась подбором девушек для Тома Круза. Валери Хэйни состояла в религиозном движении на протяжении 22 лет, прежде чем смогла оттуда вырваться. Женщина рассказала, что на самом деле творится внутри духовного центра, сообщает The Hollywood Reporter.

Валери заявила, что в её обязанности входило заниматься кастингом девушек для 56-летнего актёра, который является приверженцем саентологии на протяжении нескольких десятилетий. Впрочем, представитель церкви опроверг слова женщины, обвинив её во лжи.

Ранее стало известно, что Том Круз не видел свою 12-летнюю дочь уже несколько лет и отказался от любых встреч с ней, поскольку она не является членом церкви.