Том Хэнкс пришёл в случайное кафе и устроил для всех настоящий праздник

Том Хэнкс обладает репутацией самого хорошего парня в Голливуде и неоднократно доказывал это своими добрыми поступками. И этот раз не стал исключением — 63-летний актёр вместе с женой просто остановился перекусить в местном кафе в штате Калифорния и не остался незамеченным. Также, несмотря на внимание людей, Хэнк не только сфотографировался с желающими, но и оплатил обед каждого, сообщает Daily Mail.
Радостные поклонники творчества Хэнкса выкладывали совместные фотографии с ним в соцсети и рассказывали, какой он замечательный.
Мы сидели обедали, а Том Хэнкс был прямо напротив нас! Он такой хороший парень и фотографировался абсолютно со всеми. Он пожелал нам счастливого Рождества
Пользователь bookcauldron13
Я имел честь познакомиться с Томом Хэнксом и его женой Ритой Уилсон! Самые крутые люди, которых я когда-либо встречал!
Пользователь BlackwatchCosplay
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