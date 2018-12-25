Том Хэнкс пришёл в случайное кафе и устроил для всех настоящий праздник

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Том Хэнкс пришёл в случайное кафе и устроил для всех настоящий праздник

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63-летний актёр решил пообедать со своей женой в придорожном кафе, где не остался без внимания.

Том Хэнкс обладает репутацией самого хорошего парня в Голливуде и неоднократно доказывал это своими добрыми поступками. И этот раз не стал исключением — 63-летний актёр вместе с женой просто остановился перекусить в местном кафе в штате Калифорния и не остался незамеченным. Также, несмотря на внимание людей, Хэнк не только сфотографировался с желающими, но и оплатил обед каждого, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bookcauldron13/" target="_blank">bookcauldron13</a></p>

Радостные поклонники творчества Хэнкса выкладывали совместные фотографии с ним в соцсети и рассказывали, какой он замечательный.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/FUSD_OakPark" target="_blank">Oak Park Elementary</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BlackwatchCspla" target="_blank">BlackwatchCosplay</a></p>

Мы сидели обедали, а Том Хэнкс был прямо напротив нас! Он такой хороший парень и фотографировался абсолютно со всеми. Он пожелал нам счастливого Рождества

Пользователь bookcauldron13

Я имел честь познакомиться с Томом Хэнксом и его женой Ритой Уилсон! Самые крутые люди, которых я когда-либо встречал!

Пользователь BlackwatchCosplay

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