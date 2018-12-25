Том Хэнкс пришёл в случайное кафе и устроил для всех настоящий праздник

63-летний актёр решил пообедать со своей женой в придорожном кафе, где не остался без внимания.

Том Хэнкс обладает репутацией самого хорошего парня в Голливуде и неоднократно доказывал это своими добрыми поступками. И этот раз не стал исключением — 63-летний актёр вместе с женой просто остановился перекусить в местном кафе в штате Калифорния и не остался незамеченным. Также, несмотря на внимание людей, Хэнк не только сфотографировался с желающими, но и оплатил обед каждого, сообщает Daily Mail.

Радостные поклонники творчества Хэнкса выкладывали совместные фотографии с ним в соцсети и рассказывали, какой он замечательный.

Мы сидели обедали, а Том Хэнкс был прямо напротив нас! Он такой хороший парень и фотографировался абсолютно со всеми. Он пожелал нам счастливого Рождества Пользователь bookcauldron13