Том Хэнкс такой добрый, что… 10 историй об актёре, которые растопят ваше сердце

Том Хэнкс дал газете The New York Times, где его назвали самым милым актёром Голливуда и попросили читателей рассказать о том, как он проявляет доброту к обычным людям. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Самые яркие примеры издание Bored Panda.
Однажды Тома Хэнкса пригласили на радио KCRW. Актёр пришёл в студию и заметил потрёпанное ковровое покрытие. Он тут же выписал чек на новое
Как-то раз Хэнкс заплатил за незнакомца, который стоял за ним в очереди в ресторане быстрого питания In-N-Out
Когда в Риме снимался фильм "Ангелы и демоны", Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки
Актёр от руки написал благодарственные записки каждому члену съёмочной группы своего нового фильма "Прекрасный день по соседству"
Будучи на экскурсии в Белом доме, Хэнкс заглянул в местный пресс-центр. Он решил облегчить труд журналистов, заказав для них кофемашину за $2000
Соседи Хэнкса из штата Айдахо, где у него есть дом, рассказывают, что в сезон пожаров он активно помогает экстренным службам
Актёр нередко отвечает на письма поклонников, подписывая каждое послание собственноручно. Фанаты хранят их как реликвии
А ещё Хэнкс никогда не отказывает, если его просят сделать селфи
Так было даже во время съёмок "Форреста Гампа"
А однажды актёр согласился записать видеообращение к девушке, которая нравилась его поклоннику, с просьбой пойти с ним на свидание
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