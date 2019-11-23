Том Хэнкс такой добрый, что… 10 историй об актёре, которые растопят ваше сердце

Раньше все рассказывали друг другу о том, насколько крут Чак Норрис. Теперь у него появился конкурент, который, в отличие от Норриса, не может выжать апельсиновый сок из лимона, но зато каждый день делает этот мир чуточку добрее.

Том Хэнкс дал интервью газете The New York Times, где его назвали самым милым актёром Голливуда и попросили читателей рассказать о том, как он проявляет доброту к обычным людям. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Самые яркие примеры приводит издание Bored Panda.

Однажды Тома Хэнкса пригласили на радио KCRW. Актёр пришёл в студию и заметил потрёпанное ковровое покрытие. Он тут же выписал чек на новое

Как-то раз Хэнкс заплатил за незнакомца, который стоял за ним в очереди в ресторане быстрого питания In-N-Out

Когда в Риме снимался фильм "Ангелы и демоны", Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки

Актёр от руки написал благодарственные записки каждому члену съёмочной группы своего нового фильма "Прекрасный день по соседству"

Будучи на экскурсии в Белом доме, Хэнкс заглянул в местный пресс-центр. Он решил облегчить труд журналистов, заказав для них кофемашину за $2000

Соседи Хэнкса из штата Айдахо, где у него есть дом, рассказывают, что в сезон пожаров он активно помогает экстренным службам

Актёр нередко отвечает на письма поклонников, подписывая каждое послание собственноручно. Фанаты хранят их как реликвии

А ещё Хэнкс никогда не отказывает, если его просят сделать селфи

Так было даже во время съёмок "Форреста Гампа"

А однажды актёр согласился записать видеообращение к девушке, которая нравилась его поклоннику, с просьбой пойти с ним на свидание

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