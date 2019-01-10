"На моих глазах ползёт земля". Фото и видео очевидцев потопа в Тушинском тоннеле

Автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе затопило в результате обвала грунта. Движение из центра Москвы по Тушинскому тоннелю было перекрыто, в результате чего образовалась пробка длиной 1 км. Водители, оказавшиеся в эпицентре проишествия, делятся фото и видео мощного потопа.

К счастью, пострадавших в результате аварии нет. Когда тоннель начала заполнять вода, внутри автомобилей не было. Однако кадры с места происшествия действительно шокируют.

Местная жительница об увиденном: "Земля на наших глазах сползает".

Некоторые водители ещё успели проехать потоп.

Сейчас канализация не справляется с потоком воды, идёт дальнейшее затопление.

Так это выглядит с надземного перехода.

По одной из версий, причиной затопления стали нарушения, допущенные при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.

В районе происшествия собрано уже около 300 тыс. кубометров воды, её откачивают по специальной схеме.

Этот водитель — последний, кто успел проехать...