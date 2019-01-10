"На моих глазах ползёт земля". Фото и видео очевидцев потопа в Тушинском тоннеле

К счастью, пострадавших в результате аварии нет. Когда тоннель начала заполнять вода, внутри автомобилей не было. Однако кадры с места происшествия действительно шокируют.
Местная жительница об увиденном: "Земля на наших глазах сползает".
Некоторые водители ещё успели проехать потоп.
Сейчас канализация не справляется с потоком воды, идёт дальнейшее затопление.
Так это выглядит с надземного перехода.
По одной из версий, причиной затопления стали нарушения, допущенные при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.
В районе происшествия собрано уже около 300 тыс. кубометров воды, её откачивают по специальной схеме.
Этот водитель — последний, кто успел проехать...
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