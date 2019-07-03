На бюджетных харчах. Какие премии получают топ-менеджеры госкорпораций

В Правительстве России предложили лишать топ-менеджеров госкорпораций премии, в случае если они не исполняют майские указы президента. Для контроля эффективности руководства госкорпораций решили ввести личный KPI. При этом премии топ-менеджеров, как выяснил Forbes, не снились большинству россиян. Вот сколько они получают.

Сбербанк — премиальный фонд сократился за год на 404 миллиона Но и после сокращения его размер — 4 млрд 378 млн рублей. Его поделили 18 менеджеров. Вышло по 243 млн 222 тысячи рублей в руки Фото © Wikimedia "Газпром" — премиальный фонд сократился за год на 225 миллионов Общий размер — 4 млрд 312 млн рублей. Его поделили 17 менеджеров. Вышло по 253 млн 647 тысяч рублей в руки Фото © Flickr / Thawt Hawthje "Роснефть" — премиальный фонд вырос за год на 7 миллионов Общий размер — 4 млрд 66 млн рублей. Его поделили 17 менеджеров. Вышло по 239 млн 17 тысяч рублей в руки Фото © TACC / Ваганов Антон "Аэрофлот" — премиальный фонд сократился за год на 769 миллионов Общий размер — 1 млрд 548 млн рублей. Его поделил 21 менеджер. Вышло по 73 млн 71 тысяче рублей в руки Фото © commons.wikimedia.org Общий размер годовых премий — 14,3 млрд. А годовой доход города Твери — 9,9 млрд При том что в Твери живёт 420 тысяч человек. А здесь всю сумму поделили между собой 73 топ-менеджера Фото © Pixabay