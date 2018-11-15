Семья продала 17-летнюю дочь через соцсети за рекордную цену: 500 коров и 3 авто

Шестеро мужчин, в том числе высокопоставленный чиновник, боролись за право жениться на девственнице.

Семья из Южного Судана продала свою 17-летнюю дочь на аукционе в Facebook, получив за неё рекордное вознаграждение: 500 коров, три машины и £7,5 тыс. В итоге девственница вышла замуж за бизнесмена, которому удалось обойти пятерых соперников, в том числе высокопоставленного чиновника, сообщает The Sun.

В аукционе принял также участие Дэвид Майом Риак, заместитель губернатора одного из штатов. Мужчина предложил 250 коров качестве приданого.

Я очень хорошо знаю эту семью, потому что раньше мы были соседями. Я пообещал жениться на ней, когда она была ещё маленькой Дэвид Майом Риак

Победителем был объявлен Кок Алат, у которого уже есть девять жён. На свадебной фотографии он сидит рядом с девочкой, которая смотрит на происходящее отрешённым взглядом. Вскоре вся информация о проводившемся аукционе была удалена.