Мастер-класс по застолью. Как произносить зажигательные тосты

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Мастер-класс по застолью. Как произносить зажигательные тосты

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Кадр фильма "Кавказская пленница"/ © Кинопоиск

Главное в любом застолье — тост. Асы тостов живут на Кавказе. Мы попросили мастеров из Абхазии рассказать Лайфу пять тостов, которые пригодятся на все случаи жизни. И уж точно украсят новогоднее застолье. Помог нам собрать абхазский фольклор Дмитрий Статейнов — журналист, постоянно работающий там.

<p>Мой друг и специалист по традициям Даур Латария говорит, есть 5 базовых тостов — энергетическая цепочка, которую нужно соблюдать.</p>

Первый тост начинается с обращения к Всевышнему

"Господи, благослови нас", говорит ведущий стола, поднимая стакан, чтобы застолье прошло хорошо и чтобы Господь послал благодать

Фото © РИА Новости/Гигилашвили

Второй тост поднимается за Родину

В Абхазии принято считать, что время, проведённое за столом, не засчитывается в годы жизни, поэтому местные горцы долго живут

Фото © РИА Новости/Юрий Сомов

Третий тост за народ

Соучастие в радостных моментах увеличивает радость жизни. Так выпьем же, чтобы радость каждого из нас умножила общую радость

Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Четвёртый тост за ушедших и погибших

Хронометраж тоста зависит от длительности мероприятия. Можно рассказать пример или вспомнить историю, связанную с человеком

Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Пятый тост за родителей

Новый год, корпоратив, тематический праздник — везде соблюдается правило первых пяти тостов. Дальше зависит от ситуации

Кадр фильма "Кавказская пленница"/ © Кинопоиск

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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