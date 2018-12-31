Мастер-класс по застолью. Как произносить зажигательные тосты

Первый тост начинается с обращения к Всевышнему
"Господи, благослови нас", говорит ведущий стола, поднимая стакан, чтобы застолье прошло хорошо и чтобы Господь послал благодать
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Второй тост поднимается за Родину
В Абхазии принято считать, что время, проведённое за столом, не засчитывается в годы жизни, поэтому местные горцы долго живут
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Третий тост за народ
Соучастие в радостных моментах увеличивает радость жизни. Так выпьем же, чтобы радость каждого из нас умножила общую радость
Фото © РИА Новости/Илья Питалев
Четвёртый тост за ушедших и погибших
Хронометраж тоста зависит от длительности мероприятия. Можно рассказать пример или вспомнить историю, связанную с человеком
Фото © РИА Новости/Илья Питалев
Пятый тост за родителей
Новый год, корпоратив, тематический праздник — везде соблюдается правило первых пяти тостов. Дальше зависит от ситуации
Кадр фильма "Кавказская пленница"/ © Кинопоиск
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