Диктатура литературы. Самые смешные ошибки Тотального диктанта — 2019

Моцарт и Савелий
Часть диктанта была построена на пьесах Пушкина "Маленькие трагедии". И многие забыли, что отравитель Моцарта всё же Сальери
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Тропическая развязка
Всем хочется моря и солнца. Поэтому неудивительно, что развязка пьесы перестала быть "трагической". Тропическая куда приятнее
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Поймать клеща
В части диктанта по пьесе Горького "На дне" Васька Пепел ловил леща. Но участники писали "клеща", которого весной поймать проще
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Облит карамельным дубом
Николай Гоголь мог придумать и такое. Но правильно: "не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом"
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Земля, обоняние и василисин муж
Самые частые ошибки: земля, если не планета, то пишется со строчной. Василисин муж — с большой. А обаяние путали с обонянием
Фото: © РИА "Новости" / Алтан Гочер
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