Диктатура литературы. Самые смешные ошибки Тотального диктанта — 2019

Читайте также

Диктатура литературы. Самые смешные ошибки Тотального диктанта — 2019

129

Фото: © РИА Новости/Стрингер

В тотальном диктанте поучаствовало больше 200 тысяч человек. Итоги подведут в конце апреля. Но уже сегодня стали известны самые забавные ошибки на диктанте в Москве. Вот на каких словах и выражениях прокололось большинство участников.

Моцарт и Савелий

Часть диктанта была построена на пьесах Пушкина "Маленькие трагедии". И многие забыли, что отравитель Моцарта всё же Сальери

Фото: © wikipedia

Тропическая развязка

Всем хочется моря и солнца. Поэтому неудивительно, что развязка пьесы перестала быть "трагической". Тропическая куда приятнее

© Фото: © РИА "Новости" / Виктор Толочко

Поймать клеща

В части диктанта по пьесе Горького "На дне" Васька Пепел ловил леща. Но участники писали "клеща", которого весной поймать проще

Фото:© wikipedia

Облит карамельным дубом

Николай Гоголь мог придумать и такое. Но правильно: "не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом"

Фото: © wikipedia

Земля, обоняние и василисин муж

Самые частые ошибки: земля, если не планета, то пишется со строчной. Василисин муж — с большой. А обаяние путали с обонянием

Фото: © РИА "Новости" / Алтан Гочер

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×