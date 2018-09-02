10-летний школьник, избитый одноклассниками: Отвечать им — это не путь джедая

Травля Айдена Васкеса длилась три года, жалобы родителям и замечания учителей не помогали. Против мальчика ополчилась группа одноклассников-хулиганов, которые не давали ему прохода. Драка, которая закончилась рассечением брови Айдена, стала кульминацией этой истории… Истории, за которой сейчас следят миллионы американцев.

Скандал спровоцировал пост матери Айдена Лизетт Казановы, которая написала, что её сын пришёл домой с окровавленным лицом и вначале не хотел рассказывать, что случилось. Затем маме всё же удалось разговорить мальчика. Оказалось, что одноклассники вначале порвали его рюкзак, а затем накинулись на него с кулаками. Взрослых рядом не было — Айдена подкараулили после уроков и затащили на задний двор школы.

— Они и раньше издевались над ним, но он никогда не отвечал. Когда я спросила его, почему он не звал на помощь и не пытался убежать или ответить, он сказал, что это не путь джедая. Я не знаю, что нам делать. Менять школу?.. Лизетт Казанова

Пост отчаявшейся матери подхватили пользователи "Фейсбука" и за сутки им поделились более 15 тыс. раз. Вскоре на историю обратили внимание американские СМИ, и руководство школы было вынуждено реагировать. Был собран педсовет, на котором выступил сам Айден и его мама.

Сейчас они каждый день дают интервью, и их риторика становится всё более уверенной. Мама и сын теперь выступают в роли борцов против детского насилия в школах со стороны сверстников.