10-летний школьник, избитый одноклассниками: Отвечать им — это не путь джедая

Скандал спровоцировал пост матери Айдена Лизетт Казановы, которая написала, что её сын пришёл домой с окровавленным лицом и вначале не хотел рассказывать, что случилось. Затем маме всё же удалось разговорить мальчика. Оказалось, что одноклассники вначале порвали его рюкзак, а затем накинулись на него с кулаками. Взрослых рядом не было — Айдена подкараулили после уроков и затащили на задний двор школы.
— Они и раньше издевались над ним, но он никогда не отвечал. Когда я спросила его, почему он не звал на помощь и не пытался убежать или ответить, он сказал, что это не путь джедая. Я не знаю, что нам делать. Менять школу?..
Лизетт Казанова
Пост отчаявшейся матери подхватили пользователи "Фейсбука" и за сутки им поделились более 15 тыс. раз. Вскоре на историю обратили внимание американские СМИ, и руководство школы было вынуждено реагировать. Был собран педсовет, на котором выступил сам Айден и его мама.
Сейчас они каждый день дают интервью, и их риторика становится всё более уверенной. Мама и сын теперь выступают в роли борцов против детского насилия в школах со стороны сверстников.
Всё, чего мы хотим, — чтобы таких историй, как с Айденом, не было. Мы хотим донести, что, если вас травят — не нужно молчать. Да, желание моего сына встать на путь джедая похвально, и я уважаю его за это, но терпеть — не значит не говорить об этом
Лизетт Казанова
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