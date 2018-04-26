Парень пытался поразить девушку меткостью, но поразил дротиком в глаз (видео)

На видео слышно, как девушка подначивает и оскорбляет парня, который не решается бросить дротик. Неудивительно, что второй бросок дался ему гораздо легче.
По информации The Sun, сразу после случившегося девушку доставили в больницу. О её состоянии пока ничего не известно. В комментариях к видео пользователи отметили, что оба участника ролика не отличаются особым умом, поэтому итог развлечения было нетрудно предсказать заранее.
У этих двоих наверняка будет много умных детей. Идиократия — реальность
Pvt_Pyle
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