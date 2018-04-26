Парень пытался поразить девушку меткостью, но поразил дротиком в глаз (видео)

Посетительница одного из баров Нью-Йорка предложила своему пьяному бойфренду продемонстрировать меткость, бросая дротики в стену рядом с ней. Юноша не отказался и вторым ударом попал прямо в глазное яблочко.

На видео слышно, как девушка подначивает и оскорбляет парня, который не решается бросить дротик. Неудивительно, что второй бросок дался ему гораздо легче.

По информации The Sun, сразу после случившегося девушку доставили в больницу. О её состоянии пока ничего не известно. В комментариях к видео пользователи отметили, что оба участника ролика не отличаются особым умом, поэтому итог развлечения было нетрудно предсказать заранее.