Рабочего завода насквозь пронзили 10 металлических штырей, но он чудом выжил

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Рабочего завода насквозь пронзили 10 металлических штырей, но он чудом выжил

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49-летний Чжоу отрабатывал ночную смену на фарфоровом заводе в Китае, когда на него внезапно упал сломавшийся манипулятор. В результате несчастного случая тело мужчины пронзили десять металлических штырей длиной около тридцати сантиметров, сообщает The Sun.

Шесть штырей вошли в грудь и плечо рабочего, ещё четыре травмировали другие части тела, однако чудом не задели ни одного жизненно важного органа. Сразу после случившегося мужчина был доставлен в местную клинику, откуда его перевели в центральную больницу Сянъяна.

<p>Фото: Rex Features</p>

Приступив к извлечению штырей, медики обнаружили, что один из них прошёл всего в 0,1 мм от артерии. Операция длилась всю ночь — хирургам пришлось быть очень аккуратными, чтобы не навредить пациенту.

<p>Фото: Rex Features</p>

К счастью, все металлические детали были благополучно извлечены из тела мужчины. Сейчас жизни рабочего ничто не угрожает, однако ему потребуется время на восстановление.

<p>Фото: Rex Features</p>

Строитель упал лицом на штырь длиной 30 см, который проткнул ему череп, и выжил

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