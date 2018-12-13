Рабочего завода насквозь пронзили 10 металлических штырей, но он чудом выжил

49-летний Чжоу отрабатывал ночную смену на фарфоровом заводе в Китае, когда на него внезапно упал сломавшийся манипулятор. В результате несчастного случая тело мужчины пронзили десять металлических штырей длиной около тридцати сантиметров, сообщает The Sun.

Шесть штырей вошли в грудь и плечо рабочего, ещё четыре травмировали другие части тела, однако чудом не задели ни одного жизненно важного органа. Сразу после случившегося мужчина был доставлен в местную клинику, откуда его перевели в центральную больницу Сянъяна.

Приступив к извлечению штырей, медики обнаружили, что один из них прошёл всего в 0,1 мм от артерии. Операция длилась всю ночь — хирургам пришлось быть очень аккуратными, чтобы не навредить пациенту.

К счастью, все металлические детали были благополучно извлечены из тела мужчины. Сейчас жизни рабочего ничто не угрожает, однако ему потребуется время на восстановление.

Строитель упал лицом на штырь длиной 30 см, который проткнул ему череп, и выжил