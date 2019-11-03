Военный лишился ноги, но, по его словам, это самое лучшее событие в его жизни

Для многих ампутация ноги может стать целой трагедией, однако 21-летний американский военный Эзра Майес заявляет, что это лучшее, что с ним когда-либо случалось.

Эзра лишился своей правой ноги в прошлом году во время учений в Польше. Он и два его товарища заснули в танке и, когда проснулись, почувствовали, что они медленно едут вниз. Оказалось, что стояночный тормоз машины сломался. Несмотря на все попытки остановиться, у военных это так и не вышло, тем временем танк разогнался до скорости 50 км/ч.

На полном ходу они врезались в деревья, а затем — в насыпь. Водитель ударился головой о люк и сломал позвоночник, а девушка-стрелок вывихнула ногу и заработала серьёзную рану на внутренней стороне бедра. Самого Майеса вышвырнуло из танка. Он сломал левое плечо и ногу, которая к тому же застряла под гусеницей. Он попытался вырваться из механизма, чтобы направиться к своим приятелям, рассказал Эзра в интервью для Fox News.

Я услышал треск и подумал: "Ну круто! Порвал униформу!" Эзра Майес

Но это была не только униформа. Майесу пришлось самостоятельно ампутировать ногу. Несмотря на то что он сам чуть не потерял сознание, он всё-таки смог оказать друзьям первую помощь. Когда прибыли другие военные, Эзра даже успевал шутить. Человеку, уносившему его ногу, он сказал: "Эй, а ну-ка верни! Она мне нужна".

Теперь Майес и его экипаж проходят реабилитацию. Парень ведёт активную жизнь и призывает никогда не падать духом.

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