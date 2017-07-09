Трагедия "речного Титаника". Как погибли пассажиры "Булгарии"

10 июля 2011 года на пути из Болгар в Казань затонул двухпалубный пассажирский теплоход "Булгария". Из-за перегруза, непрофессионализма экипажа и плохого технического состояния судна погибли 122 человека, среди которых было 28 детей.

"Там катер затонул"

— Там в Татарстане какой-то катер затонул, человек шесть пострадали, — такую информацию изначально получил ряд СМИ от своих корреспондентов. Двухпалубный дизель-электроход ушёл под воду в двух километрах от берега, в самом широком месте на Волге. Издалека его можно было принять не то, что за катер — за надувную лодку.

Ужасные подробности начали поступать ежеминутно: изначально сообщалось о 10 погибших, затем о 20, 30, 50. Десятки "пропавших без вести", надежды — "а вдруг найдут?"

Ещё через час появилась информация, что тревога-то ложная!

— Все спасены. Мимо проходило судно, которое увезло пассажиров на ближайший остров, — счастливо твердили родственники.

Не появилось. Не увезло. В течение суток стало понятно, что люди действительно погибли и что жертв много. Страшные подробности стали понятны в течение ближайших дней.

"Пьяные" рейсы

10 июня "Булгария" шла по маршруту Казань — Болгар — Казань.

Подобные короткие рейсы называют "пьяными". Дело в том, что пассажиры часто приезжают к посадке уже подшофе, а выходят ещё нетрезвыми. Основная категория пассажиров на таких рейсах — это родители с детьми или коллеги шумной компанией. Первые любуются красотами, их детей развлекают в игровой комнате (чаще всего один из залов на верхней палубе), затем выходят на экскурсию и возвращаются домой.

Вторые развлекаются до упаду. Как они умудряются выйти с борта — половина экипажа порой просто поражается. Но речь не об этом.

В такой выходной расслабленной обстановке меньше всего хочется думать о собственной безопасности. Ну что может случиться на Волге — главном месте отдыха для большинства местных жителей. Ну и что, что берегов не видно? "Что тут плыть" — в крайнем случае.

Какая безопасность?

Разумеется, большинство пассажиров не стало даже задумываться о спасательных жилетах. А когда выяснилось, что их нет, было слишком поздно.

Позже спасшиеся пассажиры вспоминали, что никакого инструктажа по безопасности не было. Хотя каждый рейс капитан или старпом обязаны рассказать пассажирам — куда бежать и как спасаться в случае ЧП. Кто вас должен эвакуировать, в конце концов, и где искать спасательные жилеты.

На самом деле, возможно, что инструктаж был, но многие на него не попали. Как правило, его проводят на верхней палубе или в музыкальном зале в самом начале рейса. Продолжается рассказ минут 15. О начале инструктажа объявляют по всему борту. Только многие к тому моменту готовятся к ужину, раскладывают вещи в каютах.

О погоде

Вообще, в обе стороны от Самары — как на Саратов, так и на Казань — идти бывает страшновато. Оставим научные объяснения морякам, от себя скажу лишь, что бывает, качает по-страшному. Бывают ситуации, что суда кренятся так, что летит со столов посуда. Причин множество — от неаккуратного спуска в шлюзах до высоких волн. Но экипаж сочувствует официанткам и пассажирам, прося подождать. Скоро всё закончится.

Когда "опасное место" проходят, теплоход спокойно следует дальше. Повторюсь — подобные ситуации бывают далеко не на каждом теплоходе и далеко не каждую навигацию. К примеру, на четырёхпалубниках это вообще один случай на миллион.

10 июля 2011 года была скорее неприятная погода — дождь, ветер, гроза. "Страшный шторм на Волге" — писали СМИ шесть лет назад. Какой страшный шторм, это что, Чёрное море? Океан? Да, волны были, но не более. Даже штормовое предупреждение не объявлялось, хотя в Казани к этому относятся очень трепетно. При малейших переживаниях борт могут не выпустить из речпорта.

Скорее всего, "Булгария" спокойно бы добралась до Казани, если бы не техническая неисправность — судно шло с креном на правый борт. Причём, теплоход косило, как минимум, с 2010 года, о чём не раз позже вспоминали члены экипажей других теплоходов.

В тот момент, когда "Булгария" входил в левый поворот у села Сюкеево Камско-Устьинского района, при перекладке рулей теплоходы получил дополнительный динамический крен на правый борт.

Вот как момент описывали эксперты: "При таком крене иллюминаторы правого борта вошли в воду, вследствие чего через открытые иллюминаторы за одну минуту в отсеки судна поступило около 50 тонн забортной воды. Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом "на ветер". Для этого рули были положены на 15T влево. В результате крен увеличился и суммарное количество поступающей в отсеки судна воды достигло 125 тонн в минуту. После этого все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта погрузились в воду. Произошло резкое увеличение крена после чего судно опрокинулось на правый борт и затонуло

Очевидцы вспоминали, что судно ушло под воду минут за пять максимум. Возможно, поэтому его изначально с берега приняли за катер. Ну не мог же теплоход более чем на 200 посадочных мест уйти вот так, на 20 метров под воду.

Вариантов не было

Сигнала о бедствии никто не подавал даже по борту. Кому успели сказать члены экипажа, кто успел выскочить на палубу и прыгнуть на собственный риск — те и спаслись. В чём опасность прыгать за борт: во-первых, винты, под которые может затянуть. Во вторых, судно уходило под воду, образовывалась воронка. Надо быть неплохим спортсменом, чтобы выгрести из неё.

Но вариантов у людей не было, плюс желание выжить творит чудеса. В катастрофе спаслись 79 человек — 50 пассажиров, 23 члена экипажа и шесть незарегистрированных. Позже стало известно, что всего на борту работало 33 человека.

Многие дети в момент крушения находились в музыкальном салоне. На некоторых из них успели надеть жилеты, но вывести на палубу — нет. Кого-то нашли в коридоре, других в музсалоне. Узнав об этом уже на берегу некоторые родители бросались обратно в воду. Спасатели и очевидцы до боли в руках держали матерей, которые были готовы не раздумывая броситься в воду, ослабь только хватку.

Немного об экипаже

Семья Лебедевых трудилась на "Булгарии" всей семьей: отец Сергей, боцман, его жена Алёна — повар (экипаж), дочь Даша — официантка и сын Саша — стажировался в команде. Когда стало понятно, что судно не дотянет спасительные метры до мели, Сергей стал выкидывать людей за борт. Он прыгнул в последний момент, но потом вернулся под воду. Мужчина спас не менее шести человек ценой собственной жизни.

"Я только помню, что надо мной одна вода. Не хватает воздуха, я оттолкнулась от палубного ограждения и вынырнула. Открыла глаза, а вокруг вода. В момент трагедии я была на главной палубе, кормила команду. Сын в это время был в другом месте. Дочь находилась в ресторане, накрывала на стол", — позже вспоминала она.

Это кажется странным, но некоторые члены экипажа попросту не умели плавать. Так, из тонущего судна смогли выбраться две официантки — Даша и Гузель. Но вторая, пока выныривала, наглоталась воды с топливом, и ушла под воду. Ивана, который был рулевым на судне, также нашли среди погибших. С самого начала навигации члены экипажа подшучивали по поводу "моряка, который не умеет плавать"…

Капитан Александр Островский и его супруга остались на борту. После этого моряки на других судах долго спорили — что это: благородство или отсутствие вариантов. Если бы он спасся (а шансы были), на месте родственники пассажиров бы устроили суд Линча или посадили бы надолго. Почему он не вытолкнул жену с борта — остаётся вопросом. Вряд ли "романтика Титаника" имела к этому хоть какое-то отношение.

Но таких историй с борта немного. Некоторые спасали собственную жизнь. Если честно, их можно понять. Многие работники ресторана и арт-бригада на борту — это люди, которые сами едут отдыхать и работать одновременно. Платят им ну очень скоромно (на 2012-й год зарплаты официанток, в среднем, не превышали 15 000 рублей, артистам и ведущим платили "как договорятся" — бывало и по 500 рублей за день рейса).

Вскоре за спасшимися пассажирами подоспела "Арабелла" во главе с капитаном Романом Лизалиным. По одним данным, о "каком-то ЧП и плотах в Волге" сообщил капитан буксира "Дунайский-66" Александр Егоров. По другим данным, экипаж и арт-бригада стали спускать плоты, когда увидели первого пассажира двухпалубника в воде.

Теплоходы-близнецы

К тому моменту по Волге ходили два теплохода-близнеца "Булгарии". Один из них, "Пётр Алабин", выполнял рейс Самара — Казань — Самара. Его остановили прямо в речпорту столицы Татарстана. Когда пассажиры узнали, что произошло, потребовали отправить их домой "хоть пешком, а не на этой посудине".

А судно начали проверять с пристрастием. В итоге — куча нарушений, начиная от возраста (теплоходу было более 50 лет к тому моменту. Реконструкции, ежегодные ремонты и частые перестройки — не в счёт), заканчивая техническим оснащением. Сейчас "Пётр Алабин" не выполняет никаких дальних рейсов, максимум — прогулка по Волге часа на два-три.

Второй близнец, "Композитор Глазунов", направлялся из Астрахани в Ярославль. Его также начали проверять. Нашли, например, превышенный в 12 раз уровень радиации, множество нарушений технического характера. Кстати, теплоход впервые в 2010 году вышел из затона после 16 лет стояния на приколе. После проверок на него и вернулся.

Кто виноват

Зачастую владелец теплохода и фрахтовщик (арендатор) — совершенно разные люди. Так, владела "Булгарией" судоходная компания "Камское речное пароходство", а арендовала её "Агроречтур" во главе со Светланой Инякиной. Как позже говорили спасшиеся члены экипажа, именно она отдала капитану распоряжение выпускать судно из Болгар во что бы то ни было. В июле 2014 года получила 9,5 года колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В сентябре 2015 года СМИ написали, что Светлана Инякина попала под амнистию в честь 70-летия Победы, а срок наказания ей сократили на треть. Родственники жертв крушения назвали это плевком в душу. В одном из интервью, ещё в 2012 году, она призналась, что планирует и впредь заниматься речными судами. Ну, как выйдет из-за решётки.

Старпома судна, Рамиля Хаметова, приговорили к 6,6 года заключения, но в 2015-м сократили до 4,7 года. За злоупотребление должностными полномочиями осудили чиновников Госморречнадзора Ирека Тимергазеева и Владислава Семенова — 11 лет на двоих. Срок получил и старший эксперт Росречрегистра Яков Ивашов — 5,5 года заключения.

— Три сестры из Волгограда, Нина Чеснокова, Татьяна Пешеходько и Лидия Анисимова на "Булгарии" отмечали день рождения Татьяны. Женщина решила собрать родственниц таким вот необычным способом. В роковом рейсе Лидия не выжила.

— Кириллу Чернову на пятилетие путёвку подарили дедушка и бабушка. Родители остались дома, а мальчик с родными отправился в путешествие. При крушении спасся только дедушка, Николай. 11 июля Кириллу исполнилось бы пять лет. На деньги, которые родители получили в качестве компенсации, решено построить детский парк в родном посёлке Красногорский Звениговского района республики Марий Эл.

— Родители Алмаза Хайрутдинова, Риля и Айнур, отправились в Болгары в круиз. Больше оттуда они не вернулись. Бабушки смогли рассказать пятилетнему мальчику о произошедшем только спустя год после трагедии. "Спите спокойно, мамочка и папочка", — сказал мальчик, когда уезжали с могилы.