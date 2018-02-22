18-летний подросток, арестованный за кражу конфет, покончил с собой в тюрьме

В день трагедии юноша попросил о помощи сотрудников тюрьмы, но те проигнорировали его.

Подросток, который попал за решётку за кражу конфет, покончил с собой после того, как сотрудники тюрьмы проигнорировали его просьбу о помощи. 18-летний Освальдас Пагирис ожидал экстрадиции в Литву, находясь в тюрьме Её величества Уандсворт, сообщает Independent.

Должностные лица не нашли каких-либо психических отклонений у юноши, несмотря на то что разговаривали с ним без переводчика. В течение трёх месяцев заключения он пытался покончить с собой пять раз, а в день трагедии его поместили в одиночную камеру. Стремление убить себя Пагирис объяснял тем, что он не хочет возвращаться в Литву, так как все его родственники живут в Кройдоне.

В день самоубийства Пагирис позвонил из камеры, но сотрудники тюрьмы пришли на вызов только 37 минут спустя, когда юноша был уже без сознания. Через три дня он скончался. Присяжные решили, что трагедии поспособствовали многочисленные ошибки сотрудников тюрьмы и врачей. Кроме того, в действительности у погибшего были серьёзные проблемы с психикой. Психолог описал Пагириса как крайне ранимого молодого человека, которому было трудно привыкнуть к жизни за решёткой и общаться на английском языке.

Недавно конфеты стали причиной ещё одной детской трагедии. Подростка из Огайо осудили за убийство собственного брата, которого он зарезал в драке за конфеты. Николас Старлинг недавно признал себя виновным, и его приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии следствия, мальчику было 16 лет, когда он убил 14-летнего Харли. Он вошёл в спальню брата и ударил его несколько раз по голове битой, после чего перерезал горло.