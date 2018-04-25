Отец задушил 7-летнюю дочь, чтобы она не узнала о его банкротстве

При этом предварительное расследование показало, что долгов у 56-летнего торговца антиквариатом Роберта Питерса из Лондона нет.

Мужчина дождался, когда уйдёт его жена. Затем поднялся в комнату к своей семилетней дочке Софии, разбудил её и около получаса душил поясом от халата. Затем сам позвонил в полицию и во всём признался.

Моя дочь наверху, в своей спальне. Я убил её Роберт Питерс

Девочку нашли в кровати в позе эмбриона. У малышки ещё прощупывался пульс, и её срочно доставили в реанимацию. Но как ни старались врачи, спасти ребёнка не удалось — София умерла на следующий день.

После ареста отец заявил, что у него был нервный срыв и он уже не раз пытался покончить с собой. Кроме того, выяснились шокирующие детали: чтобы "избавить от разочарований", он собирался убить всю семью. Роберт ожидал, что вскоре обанкротится, потеряет дом за $1,4 млн, а детей заберут соцслужбы.

При этом, как заявили в суде, никаких долгов и кредитов у антиквара не обнаружили. А за несколько месяцев до трагических событий мужчина делал ужасающие запросы в Интернете: "серийные убийцы", "обращение с детоубийцами в тюрьме" и "преднамеренное убийство".

Мужчина по-прежнему настаивает, что совершил убийство непредумышленно, мол, он страдал депрессией и слышал голоса. Но у психиатров другая точка зрения. Судебный процесс продолжается, на его открытие пришла убитая горем мать.